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Черная полоса: экологическая катастрофа в нигерийской деревне

Разлив нефти привел к порче сетей и гибели рыбы
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Разлившаяся в реку Санта-Барбара нефть с промыслов в нигерийском штате Байэлса привела к региональной экологической катастрофе. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Разлив на нефтепромыслах произошел в начале ноября и привел к загрязнению акватории Санта-Барбары
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Особенно пострадала рыбацкая деревня Сандсанд неподалеку от города Нембе
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Нефть привела к гибели рыбы и порче сетей. Жители деревни опасаются, что не смогут прокормить свои семьи
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Федеральное правительство Нигерии 23 ноября распорядилось прекратить нефтедобычу в пострадавшем районе
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Жители Нембе с тревогой смотрят на пятна нефти, расплывшиеся по всей реке
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Рыбачка Афийега Сейефа демонстрирует испорченную нефтью корзину для улова
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Для жителей деревни такая корзина является крупным капиталовложением, их стараются хранить и использовать с максимальной аккуратностью
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
«Я не знаю, будет ли мне на что купить еду детям», — сетует Сейефа
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Представители ведущей добычу нефти компании AEEPCO заявляют, что делают все возможное для ликвидации последствий разлива
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Нефть уже загрязнила и используемые местными жителями источники питьевой воды
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Министр нефтяных ресурсов штата Байэлса Тимипре Силва потребовал от владельцев оборудования принять меры к тушению пожара на скважине
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Нефтью пропиталась и почва берегов Санта-Барбары, что угрожает растительности региона
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Пока с последствиями катастрофы вынуждены бороться сами жители Сандсанда
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Эти сети больше не пригодны для лова и не подлежат восстановлению
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Экологическая катастрофа в нигерийской деревне
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Совсем недавно в район Нембе прибыли специалисты по ликвидации природных катастроф из федерального центра Нигерии
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