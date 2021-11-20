Слезы ручьем: что случилось с крупнейшей рекой Южной Америки

В Аргентине сохраняется режим чрезвычайного положения, введенный из-за рекордной засухи и небывалого обмеления реки Парана. По этой водной артерии, второй по длине на континенте после Амазонки, переправляли 80% производимых в стране сельскохозяйственных продуктов, идущих на экспорт. Кроме того, в сложном положении оказались живущие у реки племена, которые традиционно занимаются рыбалкой. Как они выживают в условиях дефицита воды — в фотогалерее «Известий»