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Слезы ручьем: что случилось с крупнейшей рекой Южной Америки

Некогда полноводная Парана превратилась в мутную лужу
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Обмелевшая река
Фото: REUTERS/Miguel Lo Bianco
В Аргентине сохраняется режим чрезвычайного положения, введенный из-за рекордной засухи и небывалого обмеления реки Парана. По этой водной артерии, второй по длине на континенте после Амазонки, переправляли 80% производимых в стране сельскохозяйственных продуктов, идущих на экспорт. Кроме того, в сложном положении оказались живущие у реки племена, которые традиционно занимаются рыбалкой. Как они выживают в условиях дефицита воды — в фотогалерее «Известий»
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Берег реки Парана
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Уровень воды в реке опустился до самой низкой отметки за последние 77 лет. Парана в некоторых местах превратилась в небольшой ручеек
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Мужчина несет воду
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Роберто Карризо всегда набирал питьевую воду из реки. Но скоро у него могут возникнуть с этим большие проблемы — местных жителей и находящиеся у реки предприятия призвали перейти в режим экономии
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Лодки в обмелевшей реке
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Притоки реки практически пересохли, передвигаться по ним на лодках уже невозможно
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Улов из Параны
Фото: REUTERS/Cesar Olmedo
Дионисио Гаона всю жизнь зарабатывал рыбалкой и продажей улова. Из-за понижения уровня воды рыбы становится всё меньше и меньше
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Жена с мужем в хижине
Фото: REUTERS/Cesar Olmedo
Живущие на берегу реки племена, в частности мбиа гуарани, традиционно занимаются охотой и рыбалкой
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Женщина с детьми
Фото: REUTERS/Cesar Olmedo
Представителям коренных народов может грозить нехватка продуктов питания
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Женщина стирает одежду
Фото: REUTERS/Cesar Olmedo
Также они сталкиваются с дефицитом воды для питья и хозяйственных нужд
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Обмелевшая река
Фото: REUTERS/Cesar Olmedo
Пересохла и впадающая в Парану река Акарай, протекающая по территории Парагвая
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Дети из племени в деревне
Фото: REUTERS/Cesar Olmedo
Правительство еще летом объявило режим чрезвычайного положения на ближайшие полгода
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Женщина набирает воду
Фото: REUTERS/Cesar Olmedo
Ситуация с рекордным обмелением, по прогнозам экспертов, в ближайшее время не изменится
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