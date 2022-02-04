Минюст включил в список нежелательных польскую организацию WOT Foundation

Минюст в пятницу, 4 февраля, включил в список нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация WOT Foundation («ВОТ Фонд»), Республика Польша», — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура России признала деятельность WOT Foundation нежелательной на территории страны 26 января. Отмечалось, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

В октябре 2021 года Минюст РФ включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и международную НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами». В список были включены Всемирный институт сайентологических предприятий и организация «Библиотека Рона Хаббарда».