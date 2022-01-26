Генпрокуратура признала польскую организацию WOT Foundation нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура России признала деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation нежелательной на территории страны. Об этом 26 января сообщается на сайте надзорного органа.

«Установлено, что ее (организации. — Ред.) деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — уточнили в Генпрокуратуре.

Информация о данном решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

19 января стало известно, что Генпрокуратура просит Верховный суд признать в России террористическим движение «Колумбайн». «Колумбайн» — деструктивное молодежное движение. Именно так называлась американская школа в штате Колорадо, на которую в апреле 1999 года было совершено нападение двумя старшеклассниками. Школьники применили стрелковое оружие и самодельные взрывчатые устройства. Нападавшие убили 13 человек, еще 23 были ранены.