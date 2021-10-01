Минюст включил две организации сайентологов в перечень нежелательных в РФ

Минюст РФ включил в перечень нежелательных две организации сайентологов из США и международную НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами». Об этом свидетельствует обновленный в пятницу, 1 октября, перечень на сайте ведомства.

Так, в список были включены Всемирный институт сайентологических предприятий и организация «Библиотека Рона Хаббарда». Отмечается, что соответствующее решение Генеральной прокуратуры было принято 24 сентября.

Кроме того, в перечень нежелательных была внесена «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO).

24 сентября Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность двух организаций сайентологов. Данное решение, как уточнили в ведомстве, связано с тем, что указанные религиозные корпорации представляет угрозу российской безопасности.

Ранее, 4 сентября, «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами» признали нежелательной в РФ.

Отмечается, что данное решение было принято, потому что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Согласно контактной информации на сайте НПО, организация располагается в Черногории.

В конце августа Минюст РФ включил в перечень нежелательных четыре организации евангелистов из Латвии и Украины. В частности, в данный список внесли латвийское международное христианское движение «Новое поколение» и Evaņgēlisko kristiešu baznīca «Jaunā Paaudze» (Евангельскую христианскую церковь «Новое поколение»). Поводом для принятия данного решения послужило то, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Дианетика (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Научная общественность не признала его наукой. В России часть сайентологических материалов признана экстремистской и занесена в федеральный список экстремистских материалов. Производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ являются незаконными.