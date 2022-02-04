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Продажи новых автомобилей в России в январе сократились на 3,7%

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В России в январе 2022 года было продано 91 662 новых автомобиля, что на 3,7% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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«Традиционно январь — месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022 году тренд незначительного снижения рынка продолжился: в первом месяце 2022 года продано 91 662 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 3,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Продажи легких коммерческих автомобилей также сократились, но намного существеннее, на 15%, из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул. В результате возврата ввозной таможенной пошлины на электромобили в размере 15% мы наблюдаем рост цен на них для конечного потребителя», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По словам главы Комитета автопроизводителей АЕБ, по прогнозам в стране не ожидается быстрое восстановление рынка в этом году, но не исключено, что преобладающий сегодня тренд изменится во втором полугодии.

26 октября сообщалось, что в России за III квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в III квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.

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