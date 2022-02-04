В РФ заявили о желании Макрона урегулировать украинский кризис

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет подключить к урегулированию украинского кризиса Европу, не ограничиваясь только консультациями с США. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова при Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Андрей Кудрявцев.

«Во Франции в частности и в Европе в целом есть ощущение того, что российские инициативы и последовавшие за ними переговоры отодвигают Европу на второй план. <…> Нынешняя ситуация его (Макрона. — Ред.) не устраивает — он хочет каким-то образом подключить к процессу Европу, не ограничиваясь одними лишь консультациями с США. Ведь все российские инициативы так или иначе касаются именно европейской безопасности», — заявил «Известиям» Кудрявцев.

По его словам, Макрон является убежденным европеистом. Основной приоритет его политики в том, чтобы консолидировать европейский центр и приобрести стратегическую автономию, заключил эксперт.

Ранее в этот день французская газета Le Figaro сообщила, что Макрон намерен посетить Россию 7 февраля. Также глава государства отправится на Украину 8 февраля.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Макроном. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, а также гарантии безопасности.

26 января, в Париже в Елисейском дворце прошла встреча политических советников «нормандской четверки». Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часа. Стороны согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию.

Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан сообщил 11 января, что нормандский формат возвращен в рабочее состояние после длительного бездействия. Министр напомнил, что представители Франции и Германии в недавнем времени провели дискуссии в Киеве и Москве, и добавил, что Париж выступает за «серьезный и требовательный диалог» с Россией.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.