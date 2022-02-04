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Французские СМИ сообщили о визите Макрона в РФ и Украину 7 и 8 февраля

СМИ: Макрон намерен посетить Россию 7 февраля, а 8 февраля — Украину
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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Об этом сообщила в пятницу, 4 февраля, газета Le Figaro.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Макроном. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, а также гарантии безопасности.

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Днем ранее Макрон в коммуне Туркуэн перед неформальной встречей глав МВД стран ЕС заявил о том, что не исключает возможности приехать с визитом в Россию. Однако, по его словам, окончательное решение будет зависеть от прогресса в телефонных дискуссиях с российским лидером.

Телефонные переговоры глав государств также состоялись 31 января и 28 января. Тогда при обсуждении ситуации на Украине российский лидер акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минских соглашений и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

До этого, 26 января, в Париже в Елисейском дворце прошла встреча политических советников «нормандской четверки». Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часа. Стороны согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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