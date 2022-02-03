Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, а также гарантии безопасности. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран обменялись оценками текущей ситуации, в том числе с учетом «недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза».

Кроме того, глава России привлек внимание Макрона к заявлениям и действиям руководства Украины, которые, указывает Кремль, являются провокационными и идут вразрез с Минскими соглашениями.

Телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся в третий раз за неделю. Днем ранее президент Франции в коммуне Туркуэн перед неформальной встречей глав МВД стран ЕС заявил о том, что не исключает возможности приехать с визитом в Россию, однако окончательное решение будет зависеть от прогресса в телефонных дискуссиях с российским лидером.

В ходе телефонных переговоров с Макроном по вопросу ситуации на Украине и гарантий безопасности, состоявшихся 31 января, Владимир Путин подробно изложил коллеге принципиальные подходы по данным проблемам.

28 января Путин и Макрон также провели телефонные переговоры. Путин в разговоре отметил, что российская сторона внимательно изучит письменные ответы США на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями.

Кроме того, при обсуждении ситуации на Украине российский лидер акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минских соглашений и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

26 января в Париже в Елисейском дворце на встрече политических советников «нормандской четверки» представители России, Германии, Франции и Украины согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.