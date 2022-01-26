В Париже завершилась встреча политсоветников «нормандской четверки»

Переговоры политических советников «нормандской четверки», которые длились в Париже более 8,5 часов, завершены, о чем сообщило российское посольство во Франции в среду вечером, 26 января.

Встреча представителей России, Германии, Франции и Украины проходила в Елисейском дворце и стала первой за более чем год очной четырехсторонней беседой. В январе 2021 года переговоры состоялись без украинской стороны и продлились почти 4,5 часа.

Россию на переговорах представлял замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак. По завершении встречи он проведет пресс-конференцию.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что на встрече стороны проведут хороший, открытый и результативный разговор. Также он заявил, что планов по проведению переговоров президента России Владимира Путина с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пока нет.

Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан сообщил 11 января, что нормандский формат возвращен в рабочее состояние после длительного бездействия. Министр напомнил, что представители Франции и Германии в недавнем времени провели дискуссии в Киеве и Москве, и добавил, что Париж выступает за «серьезный и требовательный диалог» с Россией.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор прошли еще пять встреч на высшем уровне, последняя состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.