В Париже началась встреча политсоветников «нормандской четверки»

В столице Франции 26 января началась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки».

Россию на переговорах представляет замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что на встрече стороны проведут хороший, открытый и результативный разговор.

Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан сообщил 11 января, что нормандский формат возвращен в рабочее состояние после длительного бездействия. Министр напомнил, что представители Франции и Германии в недавнем времени провели дискуссии в Киеве и Москве, и добавил, что Париж выступает за «серьезный и требовательный диалог» с Россией.

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