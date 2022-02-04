Эрдоган подтвердил готовность организовать встречу Путина и Зеленского

Турция готова организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения напряженности между Москвой и Киевом. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил журналистам турецкий лидер Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Украины.

«На этих переговорах я снова подчеркнул, что мы (Турция. — Ред.) с радостью готовы провести встречу лидеров [России и Украины] либо же организовать технические переговоры между сторонами. Мы готовы приложить всевозможные усилия <…> Наша договоренность с господином Зеленским именно в этом направлении», — отметил Эрдоган.

По его словам, результаты возможной встрече Путина и Зеленского могут значительно снизить напряженность в регионе Черного моря.

Эрдоган отметил, что Запад до сих пор ничего не сделал для урегулирования российско-украинских отношений.

«На этот раз я должен сказать это очень открыто и ясно. Если обратить внимание на этот процесс, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса», — заявил турецкий лидер.

Накануне в Киеве прошли переговоры Эрдогана и Зеленского. Двусторонняя встреча продолжалась более трех часов. В ходе встречи главы государств обсудили ситуацию с напряженностью между РФ и Украиной.

20 января Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины. За день до этого стало известно, что Путина и Зеленского пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

19 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что данное приглашение продиктовано желанием Анкары повысить свою роль на постсоветском пространстве.

Западные политики и представители СМИ распространяют многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления.