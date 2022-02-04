Телеканал Deutsche Welle продолжил вещание в России вопреки запрету

Телеканал Deutsche Welle (DW) продолжает вещание в России на кабельных сетях МГТС, а также на сайте телекомпании, несмотря на запрет. Об этом в пятницу, 4 февраля, стало известно «Известиям».

Отмечается, что запрет властей РФ предписывал свернуть работу московского бюро немецкого телеканала к 09:00 мск.

Накануне российские власти в рамках первого этапа ответных мер на запрет вещания канала RT DE в ФРГ приняли решение закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ. В российском МИД также заявили о планах властей РФ сформировать список лиц, причастных к запрету немецкоязычного подразделения RT в Германии, которым будет ограничен въезд в Россию.

2 февраля немецкие власти приняли решение о запрете вещания телеканала RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей». В RT выразили мнение, что действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).

В МИД РФ сообщили, что «вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Москва вынуждена приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных СМИ ФРГ, заявляли в российском министерстве.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал решение регулятора в ФРГ беспределом. По его мнению, возможность показывать отличную точку зрения по многим важным, актуальным вопросам пугает многие страны.

16 декабря 2021 года онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее, — речь об удалении других каналов RT. После чего 22 декабря RT сообщил, что MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.