YouTube заблокировал два попавших на Украине под санкции телеканала

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы UkrLive и «Первый Незалежный», в отношении которых на Украине ввели санкции. Об этом сообщил в пятницу, 4 февраля, сайт телеканала «112 Украина».

«В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов телеканалов UkrLive и «Перший Незалежный», — отмечается в заявлении.

При этом телеканал добавляет, что UkrLive и «Первый Незалежный» сменили площадки в YouTube после закрытия. В настоящий момент СМИ доступны к просмотру. По словам журналистов, подобные решения — проявление цензуры.

«Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, которые хотят жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Где власть защищает права и свободы своих граждан, а не попирает их», — указали журналисты.

Вместе с тем они обратили внимание на то, что в стране «усилиями власти президента Украины Владимира Зеленского создается монополия на информацию, путем зачистки и запугивания всех оппозиционных средств массовой информации, вынуждая тем самым большинство населения смотреть ангажированные и пропагандистские СМИ».

Ранее, 4 февраля, главный редактор Луганского информационного центра (ЛИЦ) Сергей Мешковой заявил о блокировке канала агентства в YouTube. По его словам, канал был удален ночью, причем это было сделано без уведомлений. Также стало известно о блокировке канала министерства информации самопровозглашенной ДНР.

2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Свое решение президент Украины объяснил борьбой с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что указ Зеленского о введении санкций против оппозиционных телеканалов продолжил линию Киева на установление тотальной цензуры. По ее словам, то, что сейчас происходит на Украине, — «это просто вымарывание любой альтернативной точки зрения».