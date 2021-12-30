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В МИД России указали на попытки Киева установить «тотальную цензуру»

Захарова: санкции против телеканалов на Украине продолжают линию Киева на тотальную цензуру
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Указ украинского президента Владимира Зеленского о введении санкций против оппозиционных телеканалов продолжил линию Киева на установление тотальной цензуры. Об этом в четверг, 30 декабря, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине», — заявила Захарова.

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Она отметила, что несколько лет назад проблемы со свободой слова на Украине еще не достигали таких масштабов. То, что сейчас происходит на Украине, — «это просто вымарывание любой альтернативной точки зрения».

«Дальнейшее отсутствие адекватной реакции со стороны международных правозащитных структур на бесцеремонное наступление Киева на свободу слова и плюрализм мнений превращает их в безмолвных соучастников этих бесчинств», — заключила Захарова.

28 декабря Зеленский наложил санкции на три компании, в которые входят оппозиционные телеканалы. Решение коснулось медиахолдинга «Новости» депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака.

Санкции включают блокирование активов, ограничение торговых операций, предупреждение вывода капиталов за пределы страны, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации, запрет на пользование радиочастотами на Украине и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг.

В начале февраля 2021 Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

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