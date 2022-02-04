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YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра

YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра и министерства информации ДНР
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Главный редактор Луганского информационного центра (ЛИЦ) Сергей Мешковой сообщил в пятницу о блокировке канала агентства в YouTube. Он уточнил, что ранее центр уже сталкивался с подобными решениями видеохостинга, но они принимались по объективным причинами, в этот же раз причины блокировки не назывались.

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«Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра в популярном видеохостинге YouTube. Причем это было сделано крайне бесцеремонно без всяких уведомлений и предупреждений. Просто взяли и удалили. За что и почему — непонятно», — сказал Мешковой «РИА Новости».

При попытке открыть ссылку на любой из роликов канала выдается сообщение, что аккаунт был удален, уточнил он.

Луганский информационный центр ведет работу с 2014 года, он имеет статус официального электронного печатного органа главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, стало известно, что хостинг удалил и канал министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который также имеет статус официального СМИ. Аккаунт был заблокирован «за нарушение правил сообщества YouTube».

Днем ранее, 3 февраля, сообщалось, что YouTube хотят обязать публично сообщать причины блокировки и удаления контента. Соответствующее письмо от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) поступило в Минцифры и Минкультуры РФ.

YouTube регулярно блокирует и каналы российских медиа. В сентябре 2021 года главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube без возможности восстановления удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Видеохостинг объяснил удаление нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса. Симоньян назвала озвученные причины надуманными.

В Роскомнадзоре сочли подобное поведение Google шантажом государства. В январе 2022 года ведомство направило администрации видеохостинга YouTube письмо с требованием снять все ограничения с официальных каналов музыкальной группы «Земляне» и радиостанции «Русское радио».

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