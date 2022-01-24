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Роскомнадзор потребовал снять блокировку YouTube-канала «Русского радио»

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Роскомнадзор направил администрации видеохостинга YouTube письмо с требованием снять все наложенные ограничения на официальные каналы музыкальной группы «Земляне» и радиостанции «Русское радио». Об этом в понедельник, 24 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее администрация YouTube указала в качестве причины введения ограничительных мер в отношении российских каналов нарушение авторских прав. Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, «Русское радио» предоставило видеохостингу все необходимые документы, подтверждающие права на размещенные на своем YouTube-канале аудиовизуальные материалы. В связи с этим ведомство ждет официальных объяснений от администрации YouTube по поводу сложившейся ситуации.

«Роскомнадзор считает, что подобные действия со стороны администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, что, согласно российской Конституции, запрещено», — говорится в сообщении.

В сентябре прошло года главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube без возможности восстановления удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Видеохостинг объяснил удаление нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса. Симоньян назвала озвученные причины надуманными.

Также в октябре RT DE подало ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении каналов со стороны YouTube.

Но 16 декабря YouTube заблокировал и их новый канал RT DE — RT auf Sendung. На тот момент на канале шла прямая трансляция эфира. Как напомнили в RT, канал RT DE был удален с YouTube в сентябре. А если канал был удален, то его владелец не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube.

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