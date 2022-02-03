В России зарегистрировали новый препарат от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал препарат от COVID-19 под международным названием «Молнупиравир». Информацию об этом 3 февраля опубликовал Государственный реестр лекарственных препаратов.

Уточняется, что лекарство будет выпускаться в капсулах по 200 и 400 мг, его компания-производитель — «Промомед».

Как рассказал председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый, препарат подходит для всех категорий граждан. Главное — начать терапию как можно раньше.

Отмечается, что производство препарата начнется через семь дней после получения регистрационного удостоверения на заводе «Биохимик» в Мордовии.

Ранее 3 февраля также стало известно, что Минздрав РФ будет использовать назальный «Спутник V» для ревакцинации граждан. Ученые проверяют эффективность и безопасность новой формы вакцины. Клинические испытания завершатся в 2023 году. В них примут участие 500 добровольцев.

В этот же день президент РФ Владимир Путин сообщил о возможном снятии ограничений для лиц, которые контактировали с больными COVID-19. Также, по его словам, у правительства нет планов по введению новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее, 26 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда дополнительно свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19.

Планируется приобрести не менее 200 тыс. упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба/цилгавимаба. Также в списке закупок не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тыс. упаковок ремдесивира.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшей первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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