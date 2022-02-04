Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Эта дата провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC), чтобы повысить осведомленность об одной из самых страшных болезней современности. В 2020 году от онкологических заболеваний умерло около 10 млн. людей во всем мире, и прогнозируется, что это число будет только расти. Главным образом это отражает увеличившуюся продолжительность жизни и рост доли пожилых людей.

Вероятность развития онкологических заболеваний увеличивается с возрастом. К примеру, 30-летняя женщина имеет риск 0,49% развития рака молочной железы (то есть заболевает одна из 204 женщин этого возраста), а к 70-ти годам он возрастает до 4,09% (под ударом может оказаться одна из 24). Почему так происходит?

Рак — это группа болезней, связанная с аномальным ростом клеток, возникшим в результате случайных мутаций. Мутации накапливаются с течением времени, а механизмы клеточного восстановления, напротив, становятся менее эффективными. Это закономерно ведет к увеличению риска заболевания.

Мутации происходят из-за множества причин. И именно поэтому человечеству вряд ли удастся изобрести «серебряную пулю» — универсальное лекарство от рака. Несмотря на то, что онкология является одной из самых передовых областей медицины, использующей для лечения набор уникальных современных технологий, основой борьбы с этой болезнью всё же является профилактика. Примерно 5–10% случаев рака вызваны наследственными генетическими дефектами. Большинство же факторов риска — модифицируемые, те, которые человек может изменить собственными силами.

Один из основных факторов риска — курение. Оно ответственно за развитие почти четверти всех случаев онкологических заболеваний. Курение — причина 16 видов злокачественных опухолей: легких, желудка, печени, толстой и прямой кишки, простаты, мочевого пузыря и др. В табаке содержится более 7000 токсичных химических веществ. Многие из них — канцерогены. Они вызывают изменение в ДНК–инструкции, по которой происходит нормальное развитие клетки. Если ДНК повреждена, клетка может начать бесконтрольно расти. Токсины также ослабляют иммунную систему, что затрудняет уничтожение мутантных клеток. Не менее опасно пассивное курение и потребление бездымных видов табака, таких как снюс.

Другой хорошо известный фактор риска — злоупотребление алкоголем. Он становится причиной развития рака ротовой полости, гортани, пищевода, печени, молочной железы и толстой кишки. Токсичные вещества, образуемые в процессе расщепления алкоголя, такие как ацетальдегид, повреждают ДНК и сами клетки. Кроме того, алкоголь нарушает усвоение витаминов и микроэлементов, обладающих защитными свойствами. В напитках могут содержаться канцерогенные примеси — нитрозамины, волокна асбеста, фенолы и углеводороды.

Вы можете удивиться, но в списке факторов риска значится ожирение. Исследования показывают, что избыток жира в организме увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы, яичников, печени, толстой кишки и поджелудочной железы. Наиболее опасным считается висцеральное ожирение — пресловутое «пивное брюшко». Когда жир скапливается в брюшной полости, в организме развивается субклиническое хроническое воспаление, ведущее к повреждению ДНК. Сама же избыточная жировая ткань начинает выделять гормоны, стимулирующие рост клеток.

Доказана роль инфекций в развитии рака. Вирусы гепатита В и С, некоторые типы вируса папилломы человека повышают риск развития рака печени и шейки матки соответственно.

Определенный вклад вносят профессиональные и экологические воздействия — радиация и загрязнение окружающей среды.

Подходы к профилактике логически вытекают из вышеперечисленных факторов риска. Они включают: отказ от курения, сохранение нормального индекса массы тела, здоровое питание с большим количеством фруктов и овощей, отказ от алкоголя. Хорошей защитой выступают регулярная физическая активность, избегание ультрафиолетового излучения и, конечно, вакцинация от вируса папилломы человека и гепатита В.

К сожалению, большинство онкологических заболеваний выявляется поздно, что значительно снижает эффективность лечения. Поэтому так важно регулярно проходить обследования, входящие в программу диспансеризации. При выявлении рака на первой стадии шанс выживания составляет около 100%, на второй — 50–80%, на третьей — 30–50%, и на последней, четвертой — меньше 10%.

Существует ряд признаков, при появлении которых нужно немедленно обратиться к врачу. К ним относятся: постоянная усталость, необъяснимая лихорадка, непреднамеренное снижение веса, постоянная боль в суставах и мышцах. Следует быть внимательными к изменениям цвета кожи, размера и цвета родинок, незаживающим язвам на коже или слизистых оболочках. Стоит обратить внимание на долгий кашель или затруднение дыхания, изменения в работе кишечника (понос, запор, вздутие, кровотечение), боль и затруднения при мочеиспускании, необычные выделения из половых путей, изменения молочной железы (изменение кожи, уплотнения, втяжение соска, выделения из соска).

В настоящее время диагноз рака не является приговором. Главное — это минимизация риска, ранняя диагностика и своевременное лечение.

Автор — главный внештатный терапевт Минздрава РФ, профессор

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