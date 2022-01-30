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Евросоюз обсудит поставки газа с Катаром и Азербайджаном

ЕС ведет переговоры по газу с Катаром и Азербайджаном на случай прекращения поставок из РФ
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Евросоюз (ЕС) ведет переговоры по газу с Соединенными Штатами, а также с Азербайджаном и Катаром на случай, если РФ решит сократить или прекратить поставки в Европу. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа, в случае если Россия решит сократить или прекратить поставки», — говорится в сообщении Борреля, опубликованном в его еженедельном блоге.

24 января The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, сообщила об опасении властей по поводу сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций в отношении России. Как в тот же день заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опасения властей Великобритании являются «фейковой истерией». Россия всегда была для Европы «надежным гарантом энергобезопасности», даже в самые нелегкие моменты отношений, напомнил он.

18 января в Wintershall Dea, крупнейшей немецкой нефтегазовой компании, комментируя причины газового кризиса в Европе, напомнили, что «Газпром» уже более 30 лет является надежным поставщиком российского газа. Одним из основных факторов, оказавших влияние на газовый кризис в Европе, стал рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, отметили там.

Независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш рассказал 10 января «Известиям», что энергокомпании региона надеются на то, что уже накопленных за 2021 год запасов, приобретенных по более низким ценам, а также газа, поступающего по долгосрочным контрактам, хватит на то, чтобы продержаться до конца отопительного сезона. А в случае наступления холодов в Европе стратегия европейских энергокомпаний по снижению наращивания запасов газа приведет к резкому росту спроса газа и, следовательно, цен.

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