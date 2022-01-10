Энергоэксперт рассказал о дальнейшей судьбе поставок газа в Европу

В случае наступления холодов в Европе стратегия европейских энергокомпаний по снижению наращивания запасов газа приведет к резкому росту спроса и, следовательно, цен на природный газ и другие энергоресурсы. Об этом заявил «Известиям» в понедельник, 10 декабря, Валдис Плявиньш, независимый энергоэксперт, комментируя сокращение «Газпромом» поставок голубого топлива в этот регион из-за потепления.

«В случае изменения прогнозов в сторону похолодания количество поставляемого газа будет расти в зависимости от прогнозируемой температуры», — сказал он.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream сообщили, что «Газпром» на 55% сократил поставки газа в Европу через Украину за 1–9 января. По сравнению с предшествующими десятью днями декабря 2021 года объем среднесуточных поставок упал до 54 млн куб. м. Источники на газовом рынке связали обрушение поставок с потеплением в Европе.

Плявиньш подчеркнул, что действительно аномально теплая погода в конце декабря — начале января позволила европейской энергетике «перевести дух» в связи с низким потреблением природного газа. В некоторые дни наблюдалось наращивание запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПГХ), что является редкостью в отопительный сезон, сказал он.

«Определенно, теплая зима несколько успокоила наиболее панически настроенных покупателей газа, снизив спрос и цену с аномально высоких $2000 за 1 тыс. куб. м до все еще высоких $800–900 за 1 тыс. куб. м. По прогнозам синоптиков январь, февраль и март 2022 года в Европе будут достаточно мягкими, поэтому сейчас энергокомпании региона надеются на то, что уже накопленных за 2021 год запасов, приобретенных по более низким ценам, а также газа, поступающего по долгосрочным контрактам, хватит на то, чтобы продержаться до конца отопительного сезона», — заявил эксперт.

В случае, если прогнозы синоптиков окажутся верными, подобная стратегия действительно может оказаться выигрышной, отметил он. Однако в случае наступления холодов и роста спроса на энергоресурсы не стоит винить европейских энергетиков в рискованности проводимой экономической политики, учитывая то, насколько сложным для отрасли выдался 2021 год с его резкими изменениями цен на ископаемое топливо и коллапс мощностей возобновляемых источников энергии, считает Плявиньш.

По его словам, прогнозы по поставкам природного газа можно делать лишь исходя из погоды, поскольку именно она является определяющим фактором в данный момент.

«Если нынешние прогнозы погоды окажутся верными, можно будет ожидать сохранения невысокого уровня поставок природного газа. Несомненно, количество поставляемого по долгосрочным контрактам газа увеличится, поскольку сейчас определенное влияние на рынок оказывают также и праздничные дни, но это влияние весьма незначительно», — добавил он.

Эксперт отметил, что в случае мягкой зимы на территории Европы можно ожидать сохранения нынешней динамики поставок газа с незначительной коррекцией в связи с окончанием праздников.

Торги февральским фьючерсом на индекс TTF на лондонской бирже ICE закрылись 7 декабря на отметке $989 за 1 тыс. куб. м — €83,4 за 1 МВт•ч. На торгах в понедельник, 10 января, цена газа повысилась до €88 за 1 МВт•ч.