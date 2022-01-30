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Тренер Андреева обвинила Топора в умышленном проигрыше боя с Новоселовым

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Максим «Топор» Щербаков слил бой с Максимом Новоселовым. Об этом в воскресенье, 30 января, заявила тренер, чемпионка мира и Европы по боксу и кикбоксингу Светлана Андреева.

По ее словам, перед боем ходили слухи о том, что Топор готовится слить поединок во втором раунде.

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«Шел слух, то, что он будет сливать этот бой. Я ему сказала: «Действительно ли такое имеет место?». Он: «Нет, вы что, Светлана Михайловна, я выйду, буду работать до последнего». Но я понимаю, что он этот бой слил, он продал этот бой», — приводит РЕН ТВ слова Андреевой.

Она добавила, что боец устроил «цирк на ринге», падая и имитируя нокдауны от «легких ударов». Кроме того, как утверждает Андреева, Топор ни разу даже не попытался ударить в голову противника, а попадал только по плечам.

«Когда мы были в раздевалке, я ему сказала: «Макс, смотри, чтобы не было таких фокусов, что ты выйдешь и сольешь бой во втором раунде». Потому что разговор шел за второй раунд. И это всё случилось именно во втором раунде. Я сама была готова его долбануть», — заключила Андреева.

Инцидент между боксером и тренером произошел в пятницу, 28 января, после боя Щербакова с Максимом Новоселовым. Конфликт тренером Альбертом Кармазяном перерос в драку, в результате которой Топор получил сотрясение мозга и перелом носа.

По словам Щербакова, Кармазян также заявлял, что боксер слил бой. Однако Топор заверил, что просил рефери продолжать поединок.

После драки Топор заявил, что с Кармазяном больше не хочет иметь никаких дел, так как тот напал на него на глазах жены и друзей и призвал карму рассудить произошедшее.

Кармазян, напротив, считает виновным Щербакова в этом инциденте.

«Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но, когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете», — сказал тренер.

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