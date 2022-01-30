Подравшийся с тренером Макс Топор призвал карму рассудить произошедшее

Боксер Макс (Топор) Щербаков, который на «Вечере бокса» уступил сопернику по рингу Максиму (Шатуну) Новосёлову, объяснил, что за конфликт у него произошел с тренером Альбертом Кармазяном. В TikTok-эфире 29 января он заверил, что «карма всем нашлепает».

«Что за кипиш после боя был? Это был не кипиш, это так, мягкая прогулка. Кипиш будет скоро, увидите. Это была мягкая прогулка. Я ему сказал отойти, чтобы я мог пройти в раздевалку. Он такой: «В смысле — отойди?» То есть свое «Я» показать, кулаки распускать. Ну ничего, карма каждого нашлепает», — сказал Топор.

Сам Кармазян заявил, что Макс после боя был на эмоциях и сам спровоцировал конфликт, а тренер лишь защищался.

«Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете», — прокомментировал произошедшее Кармазян.

Инцидент между боксером и тренером произошел в пятницу, 28 января, после боя Щербакова с Максимом Новосёловым. В раздевалке у Щербакова разгорелся конфликт с помощником организаторов и бывшим наставником Альбертом Кармазяном. Конфликт перерос в драку, в результате которой Топор получил сотрясение мозга и перелом носа.

После драки боксер заявил, что с тренером Альбертом Кармазяном больше не хочет иметь никаких дел, так как тот напал на него на глазах жены и друзей. Топор подчеркнул, что его начали избивать после сотрясения на ринге, когда он не ожидал.