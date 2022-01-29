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Макс Топор назвал подлым и агрессивным поведение тренера Кармазяна

Боец Макс Топор: подло, что Кармазян начал бить, когда я совсем этого не ожидал
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Боксер Макс «Топор» Щербаков после драки с тренером Альбертом Кармазяном заявил, что больше не хочет иметь с ним никаких дел, так как тот напал на глазах жены и друзей бойца.

«Это подлость со стороны Альберта, он вообще вел себя весь день странно, агрессировал на меня, вел себя вызывающе. Я, конечно, старался от этого абстрагироваться, сосредоточиться на бое, но, видите, всё этим не закончилось. Мне было плохо, после сотрясения вышел. Подло, что он начал бить, когда я совсем этого не ожидал, — на глазах у моих друзей, у моей жены. Настоящий мужчина, если бы хотел разобраться, отвел бы в сторону», — приводит РЕН ТВ слова Щербакова в субботу, 29 января.

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Ранее Щербаков рассказал, что Кармазян сломал ему нос, нанеся несколько ударов.

Конфликт, о котором идет речь, разгорелся 28 января после турнира «Вечер бокса». Щербаков проиграл бой Максиму Новоселову.

Кармазян, по словам Щербакова, обвинил его в том, что боксер «слил бой».

В свою очередь, тренер считает виновным Щербакова в инциденте с дракой.

«Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но, когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете», — сказал Кармазян.

Новоселов прокомментировал потасовку следующим образом: «Хочешь сказать — скажи, хочешь наказать — вызови на ринг, накажи в спортивном зале».

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