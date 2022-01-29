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Новоселов отреагировал на драку Макса Топора с тренером

Новоселов о драке Топора с тренером Альбертом Кармазяном: хочешь наказать - вызови на ринг
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Боец смешанных единоборств Максим Новоселов прокомментировал драку своего оппонента Макса «Топора» Щербакова с тренером Альбертом Кармазяном.

«Просто он не захотел сказать как нормальный человек — ну да, плохая работа, мы не довели до ума тебя, а какую-то, видимо, причину придумал, сказал — «ты слил бой специально» или еще что-нибудь. Думаю, это не по-человечески — человек после боя, он получил такие удары нокаутирующие. Еще после этого с ним конфликтовать, бить его — это неправильно. Хочешь сказать — скажи, хочешь наказать — вызови на ринг, накажи в спортивном зале», — заявил Новоселов в беседе с РЕН ТВ.

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О драке Щербакова с Кармазяном стало известно 29 января. Накануне Щербаков проиграл бой Новоселову на турнире «Вечер бокса».

Щербаков заявил, что именно Кармазян спровоцировал конфликт.

«Инициатором был Альберт, который в принципе должен был быть на моей стороне, он был в моем углу. Мне было плохо [после поединка], он начал на меня в неадекватном состоянии кричать: «Ты че слил бой, как ты мог слить бой? Ты че, мог встать?» Хотя я говорил рефери, что могу продолжать», — отмечал Щербаков.

Кармазян, напротив, считает виновным Щербакова в этом инциденте.

«Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но, когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете», — сказал тренер.

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