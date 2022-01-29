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Тренер Кармазян прокомментировал драку с Максом Топором

Тренер Кармазян: боец после поединка был на эмоциях и фактически спровоцировал конфликт
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Тренер Альберт Кармазян в субботу, 29 января, прокомментировал драку с боксером Максимом «Топором» Щербаковым. По словам его наставника, Топор после боя с Максимом Новоселовым был на эмоциях и фактически спровоцировал конфликт.

«Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но, когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете», — приводит РЕН ТВ слова Кармазяна.

Он добавил, что после драки они поговорили с Щербаковым, и конфликт был исчерпан.

«После этого конфликта, когда он уже успокоился, я с ним тоже общался, и он вроде понял, что я не со зла ему что-то сделал. Он прекрасно понял, что он на меня потянулся с агрессией. Ничего такого серьезного не произошло», — заключил тренер.

О драке Топора с Кармазяном стало известно ранее в этот день.

По словам Щербакова, именно Кармазян спровоцировал конфликт, так как начал кричать на него в неадекватном состоянии. Боксер добавил, что Кармазян сломал ему нос, нанеся несколько ударов.

28 января Максим Новоселов на турнире «Вечер бокса» нокаутом одержал победу над Топором.

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