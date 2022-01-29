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Боец Макс Топор подрался с экс-тренером после поединка с Максимом Шатуном

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Боксер Максим Щербаков, известный как Топор, подрался со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Журналисты опубликовали видеозапись произошедшего.

Инцидент произошел в пятницу, 28 января, после боя Щербакова с Максимом Новоселовым. В раздевалке у Щербакова начался конфликт с помощником организаторов и своим бывшим наставником. Конфликт перерос в драку, в результате которой Топор получил сотрясение мозга и перелом носа.

28 января Максим (Шатун) Новоселов на турнире «Вечер бокса» на РЕН ТВ нокаутом одержал победу над Топором.

До этого, на пресс-конференции, посвященной шоу, Макс Топор заявлял, что сочтет за честь отправить Новоселова «на пенсию». Тот со своей стороны говорил, что слышит подобные высказывания каждый год. Кроме того, он пообещал преподать урок своему сопернику.

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