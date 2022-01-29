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Боец Макс Топор рассказал о драке с тренером

Боец Макс Топор: тренер Кармазян спровоцировал конфликт
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Боксер Макс «Топор» Щербаков в субботу, 29 января, рассказал о потасовке со своим экс-тренером Альбертом Кармазяном. По словам спортсмена, именно наставник спровоцировал конфликт.

«Инициатором был Альберт, который в принципе должен был быть на моей стороне, он был в моем углу. Мне было плохо [после поединка], он начал на меня в неадекватном состоянии кричать: «Ты че слил бой, как ты мог слить бой? Ты че, мог встать?» Хотя я говорил рефери, что могу продолжать», — приводит РЕН ТВ слова Топора.

Боксер добавил, что Кармазян сломал ему нос, нанеся несколько ударов.

«Я не хочу с этим человеком общаться, пересекаться, это неадекватно — там стояли моя жена, друзья, такого не ожидал», — заключил Топор.

О драке Топора с Кармазяном стало известно ранее в этот день.

28 января Максим Новоселов на турнире «Вечер бокса» нокаутом одержал победу над Топором.

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