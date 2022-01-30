Циклон «Надя» в ближайшие двое суток принесет в Москву сильные осадки

Циклон «Надя» принесет в Москву 25% месячной нормы осадков в ближайшие двое суток. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие сутки ныряющий атмосферный вихрь, смещаясь вдоль западных границ нашей страны... <…> За 24 часа прогнозируется до 4 мм осадков, видимость в зарядах снега будет ухудшаться до 1 км», — заявил Тишковец в эфире радиостанции «Вести FM».

Он добавил, что в ночь на вторник, 1 февраля, снегопады в Москве усилятся, снежный покров увеличится до 6 мм.

«Таким образом, за двое суток выпадет около 10 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы. Такие снегопады, безусловно, оставят заметный след, и сугробы в столице впервые вырастут до 50–52 см, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 см», — заключил синоптик.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что циклон принесет опасную погоду в Московскую, Брянскую, Калининградскую, Ленинградскую, Орловскую и Псковскую области, а также в Краснодарский край и Крым. В данных регионах ожидаются сильные осадки, снегопады, метели и ветер.