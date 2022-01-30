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Вильфанд пообещал непогоду в нескольких регионах РФ с воскресенья

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Циклон принесет опасную погоду в Московскую, Брянскую, Калининградскую, Ленинградскую, Орловскую и Псковскую области, а также в Краснодарский край и Крым. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 30 января.

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Ожидаются сильные осадки, снегопады, метели и ветер.

«Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 м/с. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Будет подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион», — рассказал он ТАСС.

В Ленинградской и Псковской областях с 30 января начнется сильный снегопад, а в Крыму — мокрый снег и дожди. Сильный снег в ближайшие два дня начнется в Московской, Брянской и Орловской областях, а в Москве во второй половине воскресенья начнется метель.

«Если еще утром снег и ветерок будут умеренные, то уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, так что начнутся метели. Снег продолжится и в понедельник», — отметил Роман Вильфанд.

29 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что атмосферное давление в последние дни месяца, скорее всего, опустится до рекордно низких отметок.

Днем ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал продолжительные снегопады в Москве с приходом циклонов «Мария» и «Надя». По его словам, сейчас циклоны проходят через центры европейской части страны, двигаются с запада на восток.

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