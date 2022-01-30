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Актер Березин поделился воспоминаниями о Куравлеве

Березин: Общение с Куравлевым давало мощный энергетический, человеческий импульс
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Актер, тележурналист Владимир Березин в воскресенье, 30 января, поделился воспоминаниями о народном артисте РСФСР Леониде Куравлеве.

«Общение с ним всегда давало мне мощный энергетический, человеческий импульс. Он такой теплый, он такой сдержанный в отношениях вне роли. <…> Куравлев никогда, что бы ни сыграл, а он сыграл множество разных ролей, он никогда в человеческие отношения не приходил в маске, в роли. Он всегда был удивительно простым», — заявил Березин.

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По его словам, Куравлев является примером для тех, кто ныне называется звездами, в новой терминологии.

«Сейчас его земная жизнь окончилась, но он там, наверху, может спать спокойно. Ленечка, ты сделал все, что тебе было предначертано в профессии. Ты успел порадовать нас, и эта радость от твоего дела, актерского и человеческого, останется с нами. Когда-нибудь встретимся и скажем ему это лично там», — заключил тележурналист.

Ранее в этот день министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Куравлева. По ее словам, он был замечательным актером, человеком исключительного таланта и невероятной творческой энергии.

О смерти Куравлева ранее в этот день сообщили в Союзе кинематографистов России. Артист скончался в возрасте 85 лет. Сообщалось, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с Куравлевым планируют провести в Центральном доме кинематографистов, похороны возможны 1 или 2 февраля.

С начала января Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус. Однако тесты на COVID-19 не подтвердили диагноз. Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.

В конце месяца сын актера рассказал, что Куравлеву вылечили пневмонию и он выписан из Коммунарки. Дальнейшую реабилитацию он должен был проходить в одном из медучреждений Москвы.

Советский и российский актер театра и кино Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В числе наиболее известных работ артиста такие картины как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны» и другие.

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