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Любимова назвала актера Куравлева человеком исключительного таланта

Министр культуры России Любимова назвала актера Куравлева человеком исключительного таланта
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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев был замечательным актером, человеком исключительного таланта и невероятной творческой энергии. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«С его именем связана целая эпоха отечественного кинематографа. Своей проникновенной игрой и артистическим темпераментом он с первых ролей покорил сердца миллионов зрителей», — заявила «Известиям» Любимова.

По ее словам, для многих известных режиссеров сотрудничество с Куравлевым становилось большой удачей. Коллеги в нем ценили высокий профессионализм, умение удивительно точно передать авторский замысел и раскрыть глубину образа, отметила министр.

«Прошу передать родным и близким мои искренние соболезнования. Светлая память», — заключила Любимова.

О смерти Куравлева ранее в этот день сообщили в Союзе кинематографистов России. Артист скончался в возрасте 85 лет. Сообщалось, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с Куравлевым планируют провести в Центральном доме кинематографистов, похороны возможны 1 или 2 февраля.

С начала января Куравлев находился на лечении от пневмонии в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус. Однако тесты на COVID-19 не подтвердили диагноз. Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.

В конце месяца сын актера рассказал, что Куравлеву вылечили пневмонию и он выписан из Коммунарки. Дальнейшую реабилитацию он должен был проходить в одном из медучреждений Москвы.

Советский и российский актер театра и кино Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В числе наиболее известных работ артиста такие картины, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Семнадцать мгновений весны» и другие.

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