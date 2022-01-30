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Патрушев назвал нелепостью заявления об угрозе Украине со стороны России

Патрушев назвал полной нелепостью заявления США о том, что Россия угрожает Украине
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Заявления властей США о якобы исходящей от России угрозе в сторону Украины являются полной нелепостью. Москва не хочет войны и никому не угрожает, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы <…> Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна, и те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления», — подчеркнул он во время посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге 30 января.

При этом украинская сторона сама указывает на отсутствие угрозы, отметил Патрушев.

«Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца», — подчеркнул он.

Как считает секретарь Совбеза, власти США не беспокоятся о том, какие потери может понести каждая из сторон потенциального конфликта.

Днем ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин указал на то, что Украина стала инструментом западных стран в информационной войне, цель которой — нагнетать и запугивать. По его мнению, таким образом Запад пытается спровоцировать Украину на атаку и военное разрешение конфликта на юго-востоке страны.

Также 29 января в МИД РФ заявили, что материалы в западных СМИ по ситуации вокруг Украины становятся абсурднее, ажиотаж достиг крайней степени маразма.

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям» о выгоде для Запада от раздувания слухов о якобы готовящемся нападении России на Украину. Политик уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии безопасности.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

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