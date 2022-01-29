МИД назвал маразмом ажиотаж в западных СМИ вокруг ситуации с Украиной

Материалы в западных СМИ по ситуации вокруг Украины становятся абсурднее, ажиотаж достиг крайней степени маразма. Об этом в субботу, 29 января, говорится в сообщении МИД РФ.

Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали материал швейцарской телерадиовещательной компании SRF, в котором утверждается, что российская сторона якобы пригнала военную технику «за тысячи километров из Сибири» и перебрасывает огромные силы на границу с Украиной.

«Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, [авторы материала], видимо, всё-таки имеют в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям «Союзная решимость – 2022» <...> Оборонительным. Учениям. На территории Союзного государства», — говорится в сообщении.

В МИД РФ назвали работу швейцарских журналистов непрофессиональной. В министерстве призвали авторов сюжета обращаться за информацией об учениях к российскому Министерству обороны.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения или, лучше сказать, крайней стадии маразма», — заключили в ведомстве.

29 января глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал «Известиям», что раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину выгодно западным партнерам нынешней киевской власти.

Политик уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии безопасности.

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, отметив важность признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.