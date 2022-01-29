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Медведчук назвал заинтересованные в истерии вокруг Украины стороны

Медведчук: Война, боевые действия — всё отвлекает от реальных проблем
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Раздувать слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину выгодно западным партнерам нынешней украинской власти, заявил «Известиям» 29 января глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«В первую очередь это выгодно западным странам, странам членам НАТО и США, для того чтобы выстроить определенное влияние на ответ США, который был запрошен РФ по вопросам гарантий национальной безопасности», — считает он.

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Медведчук уверен, что США и их союзники намеренно выстраивают в общественном мнении «реальную угрозу», чтобы избежать необходимости давать требуемые Россией гарантии. На Украине же это выгодно президенту страны Владимиру Зеленскому и его окружению, потому что этим он отвлекает внимание от проблем, которые «массово уничтожают украинских граждан».

«В вопросах экономики, социальной сферы. Это вопросы, связанные с рабочими местами и зарплатами. Вопросы, связанные с ценами, тарифами на жилищно-коммунальные услуги и со многим другим, в том числе и с социальным обеспечением. Война, боевые действия — всё отвлекает», — уверяет политик.

Он считает, что искусственно навязанная гражданам Украины повестка уже выбила все актуальные вопросы, требующие разрешения со стороны власти в интересах граждан. На первом месте сегодня и в умах, и в разговорах, и в СМИ — «российское вторжение».

«Вот выгода и дивиденды, которые сегодня получает, с одной стороны, украинская власть, а с другой стороны, США и их западные партнеры — представители НАТО», — резюмировал Медведчук.

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, отметив важность признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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