Токаев не увидел необходимости в международном расследовании беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 января заявил, что нет необходимости проводить международное расследование январских беспорядков в стране.

«Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами. У нас есть люди честные и объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии», — заявил Токаев в интервью телеканалу «Хабар24».

25 января заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов заявил, что количество уголовных дел, расследуемых в республики после массовых беспорядков, возросло до 2044.

Начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов отмечал, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана обнаружили и изъяли 515 единиц похищенного в ходе беспорядков оружия. По его словам, это автоматы, пистолеты, пулеметы, гранаты и патроны.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 19 силовиков.

Токаев заявлял, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.