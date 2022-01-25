Количество расследуемых после беспорядков в Казахстане дел превысило две тысячи

Количество уголовных дел, расследуемых в Казахстане после массовых беспорядков, возросло до 2044. Об этом во вторник, 25 января, заявил на брифинге заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов.

«В целом по состоянию на 25 января в производстве следственно-оперативных групп находится 2044 уголовных дела. По этим делам задержаны 898 подозреваемых, из них 802 взяты под стражу, по 50 — определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12 — подписка о невыезде, по 13 — вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении», — рассказал Килымжанов.

Начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов на брифинге отметил, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана обнаружили и изъяли 515 единиц похищенного в ходе беспорядков оружия. По его словам, это автоматы, пистолеты, пулеметы, гранаты и патроны.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

14 января Токаев сообщил, что лица, совершившие серьезные преступления во время беспорядков, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам Генпрокуратуре поручено установить степень их вины.