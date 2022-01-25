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Количество расследуемых после беспорядков в Казахстане дел превысило две тысячи

В Казахстане до 2044 увеличилось количество расследуемых уголовных дел после январских беспорядков
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Количество уголовных дел, расследуемых в Казахстане после массовых беспорядков, возросло до 2044. Об этом во вторник, 25 января, заявил на брифинге заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов.

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«В целом по состоянию на 25 января в производстве следственно-оперативных групп находится 2044 уголовных дела. По этим делам задержаны 898 подозреваемых, из них 802 взяты под стражу, по 50 — определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12 — подписка о невыезде, по 13 — вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении», — рассказал Килымжанов.

Начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов на брифинге отметил, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана обнаружили и изъяли 515 единиц похищенного в ходе беспорядков оружия. По его словам, это автоматы, пистолеты, пулеметы, гранаты и патроны.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

14 января Токаев сообщил, что лица, совершившие серьезные преступления во время беспорядков, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам Генпрокуратуре поручено установить степень их вины.

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