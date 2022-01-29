Прямой эфир
Интернет
Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете
Спорт
Тренер сборной России по биатлону вышел из карантина
Мир
На Украине сравнили с освобождением гипотетическое «вторжение» России
Общество
Путин поручил проработать регистрацию лиц без определенного места жительства
Спорт
Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $12 тыс. после полуфинала Australian Open
Общество
Путин поручил расширить возможности россиян в ЛНР и ДНР по соцвыплатам
Мир
На Украине вновь зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19
Общество
Алексей Дружинин назначен главой Росжелдора
Мир
Американец планировал «по заданию Бога» убить Байдена
Мир
Власти Австралии выделят $35 млн на защиту коал

Путин рекомендовал рассмотреть к 1 июля усиливающий ответственность за пытки законопроект

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, который будет уточнять понятие пыток и усилит за это ответственность. Об этом в субботу, 29 января, сообщила пресс-служба Кремля.

Не пройдет ударом: на пытки в саратовской тюремной больнице готовят новые жалобы
Сколько еще эпизодов может появиться в громком деле

«Рекомендовать палатам Федерального собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 года) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки», — говорится в перечне поручений президента, сформированного по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

6 января Владимир Путин поручил Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

Как заявил российский лидер в ходе большой пресс-конференции 23 декабря, пытки в колониях — это явные преступления. Проблема, по его словам, есть, но нужно работать спокойно и опираться на добросовестное, полноценное расследование.

5 октября 2021 года сообщалось о начатой проверке после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.

10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены. Также было возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

26 ноября суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева. Следствие обвиняет его в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»). Вторым обвиняемым проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко. Он также был арестован.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022