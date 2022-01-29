Путин рекомендовал рассмотреть к 1 июля усиливающий ответственность за пытки законопроект

Президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, который будет уточнять понятие пыток и усилит за это ответственность. Об этом в субботу, 29 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«Рекомендовать палатам Федерального собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 года) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки», — говорится в перечне поручений президента, сформированного по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

6 января Владимир Путин поручил Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

Как заявил российский лидер в ходе большой пресс-конференции 23 декабря, пытки в колониях — это явные преступления. Проблема, по его словам, есть, но нужно работать спокойно и опираться на добросовестное, полноценное расследование.

5 октября 2021 года сообщалось о начатой проверке после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.

10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены. Также было возбуждено пять уголовных дел, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

26 ноября суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева. Следствие обвиняет его в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»). Вторым обвиняемым проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко. Он также был арестован.