Путин поручил подготовить меры по предотвращению пыток в колониях

Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Соответствующее поручение опубликовано 6 января на сайте Кремля.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в документе.

Согласно его тексту, оба ведомства должны представить свои предложения в докладе до 1 июня. Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко и генпрокурор Игорь Краснов.

Ранее в тот же день глава государства поручил правительству до 15 февраля представить предложения об обеспечении с 2022 года лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями после достижения ими 18-летия.

Кроме того, было обнародовано поручение Путина кабмину до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь и обеспечению его постоянных поставок. При этом к 1 марта правительство России и «Газпром» должны представить предложения по ускоренной газификации в Дагестане.

Помимо этого в списке поручений числится вопрос о рассмотрении предложений по расширению вклада промышленных компаний в строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Кабмин также рассмотрит меры по обеспечению необходимой инфраструктурой участков, выдаваемых многодетным семьям.

В числе прочего правительству поручено принять меры по развитию железнодорожного сообщения между Йошкар-Олой и другими городами.

Эти поручения глава государства дал по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря. В ходе мероприятия Путин ответил на вопросы и обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами. Российский лидер затронул различные направления внутренней и внешней политики страны.