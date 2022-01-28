В США опровергли планы властей отключить Россию от SWIFT

Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают введение против России санкций, подразумевающих отключение России от SWIFT. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Согласно данным издания, работа над санкциями против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины находится на финальной стадии. Возможные рестрикции могут коснуться части крупнейших банков России. Также рассматривается введение запрета на операции с госдолгом РФ и экспортного контроля в ключевых секторах экономики, пишет газета.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Вашингтон не отказывается ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций в отношении России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что санкции не болезненны для любого представителя высшего руководства РФ, добавляет «Газета.Ru».

В западных СМИ не раз появлялись новости о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

27 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток – 2» (СП-2) будет остановлен, если Россия предпримет попытки напасть на Украину. Дипломат добавила, что Вашингтон и его союзники придерживаются единого мнения в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ Москве в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

22 января издание The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.