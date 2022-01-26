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Псаки заявила о намерении США использовать все опции для санкций к РФ

Псаки: Вашингтон не отказывается ни от каких опций для санкций в отношении РФ
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 26 января, во время брифинга заявила, что Вашингтон не отказывается ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций в отношении России. Трансляция велась в Twitter администрации президента США.

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«Наша политика — не отказываться от любых имеющихся возможностей», — отметила она, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о возможных ограничительных мерах в отношении российского лидера Владимира Путина.

Накануне глава Белого дома заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России на Украину.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что санкции не болезненны для любого представителя высшего руководства РФ.

24 января Песков указал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

В западных СМИ не раз появлялись новости о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. 15 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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