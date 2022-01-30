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Порох кончился: рынок квадратных метров начал входить в «медвежью фазу»

Ценовой спад в недвижимости сменится ростом только через несколько лет, считают эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Порох кончился: рынок квадратных метров начал входить в «медвежью фазу»
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2022-01-28 18:55:55
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Более трети россиян по разным причинам передумали брать ипотеку в этом году. В то же время, по оценкам некоторых специалистов, продавцы на вторичном рынке начали выставлять квартиры на продажу значительно чаще, поскольку именно сейчас из-за роста процентных ставок сложился идеальный момент для того, чтобы закрепить доходность от инвестиций в квадратные метры, пока цены не перешли к стагнации. «Известия» попросили риелторов, застройщиков и аналитиков оценить перспективы рынка и узнали, чего ждать тем, кто не успел купить жилье по наиболее привлекательным ценам.

Кто не успел — тот опоздал

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Продолжающийся рост инфляции в России вынуждает Банк России отвечать на него повышением ключевой ставки, и многие аналитики уверены, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще не окончен, и на ближайшем заседании в феврале регулятор может снова поднять ключевую ставку, причем на 50–100 б.п. — до 9–9,5%.

Естественным образом это вновь приведет к росту ипотечных ставок в российских банках. Впрочем, уже сейчас полная стоимость жилищного займа в России достигла семилетнего максимума: как ранее писал Forbes, в декабре этот показатель поднялся на 4,4 п.п., до 13,2% годовых — в последний раз он был на таком уровне в 2014–2015 годах.

Рост ипотечных ставок и стал основной причиной, по которой россияне начали корректировать свои планы по покупке недвижимости. Согласно недавнему исследованию платформы Online-Ipoteka, 34% респондентов хотели взять ипотеку в этом году, но передумали. Почти половину не устроил рост процентов по займам, еще 29% — цены на недвижимость, 15% не нашли подходящее жилье и 9% отложили решение из-за пандемии.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Собеседники «Известий» на рынке недвижимости уверены, что спрос на квартиры в обозримом будущем однозначно будет сокращаться, из-за чего цены если не пойдут вниз, то точно будут расти гораздо медленнее, чем в два предыдущих года.

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— Есть фундаментальная вещь на рынке недвижимости — ипотечная ставка. Один из таких мощных, фундаментальных факторов, который всегда влияет на количество покупателей, на их активность. Поэтому повышение процентных ставок, безусловно, приведет к тому, что количество покупателей уменьшится. Это, в свою очередь, приведет к замедлению роста цены или даже к остановке таковой, — говорит управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Александр Москатов.

Представитель «Мегалит – Охта Групп» Денис Казберов и вовсе ожидает, что цены на квадратные метры в ближайшие два года будут расти только в отношении самых конкурентных и качественных объектов. Также спрос сохранится и на ЖК, которые реализуются по программам господдержки, с привлечением субсидий. Остальной рынок, скорее всего, начнет стагнировать в ожидании роста доходов и платежеспособности населения — там возможна «заморозка» цен и даже дисконты. В таком случае застройщики притормозят вывод новых проектов и будут распродавать остатки.

В более долгосрочной перспективе спрогнозировать динамику цен на недвижимость сложно, но в целом всё будет зависеть не только от экономических, но и от эпидемиологических факторов, считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

— Если отечественная экономика продемонстрирует высокие темпы восстановления и последующего роста, то это повлечет за собой увеличение доходов населения и, соответственно, повышение интереса к покупке недвижимости как для решения квартирного вопроса, так и для сохранения средств. Важным моментом также выступает денежно-кредитная политика: при умеренной ключевой ставке (порядка 5–7%) создаются все условия для доступной ипотеки, которая является драйвером жилищного строительства, — сказала она в беседе с «Известиями».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Впрочем, пока что рынок недвижимости в России еще полностью не трансформировался в так называемый «рынок покупателя», и реализовать качественное предложение без существенных дисконтов еще вполне возможно, замечает управляющий партнер Point Group Павел Трейвас.

Таких благодатных времен для продажи недвижимости на вторичном рынке, как сейчас, еще не было. Всё, что выставляется по адекватной цене и не имеет откровенных недостатков, находит покупателя, — говорит он. — Сейчас клиенты готовы закрывать глаза на вещи, которые еще два года назад не стали бы игнорировать. При этом получить скидку сейчас стало сложнее, они стали значительно меньше, а торги с продавцами проходят намного напряженнее.

Стройка меняется

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Впрочем, если говорить именно о первичном рынке недвижимости, некоторые девелоперы уже сейчас вынуждены продавать готовую недвижимость с дисконтом. Основатель IT-компании Realiste, разработавшей нейросеть для оценки стоимости недвижимости, Алексей Гальцев заметил, что, хотя девелоперы выводят на рынок новые проекты, массовая стройка продолжается, однако в связи с тем, что покупать жилье становится всё сложнее, застройщикам придется постоянно генерировать новые акции, скидки и спецпредложения. Это нужно, чтобы каким-то образом нивелировать ту высокую стоимость, которую задает квартирам дорогая ипотека. На вторичном рынке собственники также начинают делать скидки покупателям и дробить квартиры.

Совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин соглашается с этим мнением.

— По мере роста цен и ипотечных ставок застройщики действительно возвращались к дисконтной практике. Помимо этого, девелоперы запускают совместные программы субсидирования ипотеки с банками, — объясняет собеседник «Известий». — Конечно, такая модель сейчас очень привлекательна, потому что заемщикам важно снизить текущую нагрузку на семейный бюджет из-за необходимости выплачивать долг банку.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом ожидать значительного дефицита на первичном рынке, способного привести к удорожанию такой недвижимости, ожидать не приходится, замечают эксперты. В частности, руководитель отдела исследований консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко замечает, что количество будущих проектов у девелоперов зависит от количества приобретенных участков, наличия земельного банка, есть ли административные ограничения по выдаче разрешений на строительство.

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— Сейчас разрешений выдается значительно меньше, чем раньше, в связи с чем цены снижаться не будут, скорее сократится показатель положительной динамики цены, — говорит она.

Надежда Коркка из «Метриума» добавляет, что в ближайшие два года вряд ли стоит ожидать периода дефицита: девелоперы «разогрелись» в ответ на высокий уровень спроса, наблюдаемого в 2020–2021 годах. Однако важным моментом выступит соответствие предложения как запросам клиентов, так и мерам господдержки, чтобы полученный задел не был нивелирован застоем или спадом покупательского интереса. Кроме того, по ее мнению, с большой долей вероятности издержки девелоперов продолжат расти из-за повышения цен на стройматериалы и топливо, транспортные услуги, нехватки рабочих на объектах — всё это продолжит поддерживать цены на первичном рынке.

Такого же мнения придерживается и генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова, добавляя, что на первичном рынке меняется и формат предложения.

— Переход на эскроу-счета изменил стратегию работы застройщиков. Теперь им невыгодно продавать быстро и дешево, поэтому выход в реализацию новых проектов больше не происходит по стартовым ценам, — отметила собеседница «Известий». — Кроме того, растет доля проектов с отделкой, что также приводит к росту цены. Сегодня в массовом сегменте жилья доля предложения с различными типами отделки составляет порядка 80%. В среднем по рынку цена квадратного метра будет увеличиваться на 0,8–1,5%, что сопоставимо с ростом строительной готовности проекта. В перспективе пяти лет рынок придет к продаже почти или полностью готового жилья.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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А вот на вторичном рынке ситуация уже сейчас выглядит иначе. Как отметил директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома, повышение ипотечных ставок в 2022 году способно вызвать значительное сокращение количества сделок по такой недвижимости — как минимум на 20%. Сегмент масс-маркета будет превращаться из рынка продавца в рынок покупателя, поскольку 70% сегмента занимают ипотечники, ухудшение условий кредитования может спровоцировать уход с рынка части из них. Следствием этого станет значительное ослабление общего спроса.

В то же время снижение стоимости продаж может спровоцировать переход части продавцов на рынок аренды — время, пока рынок принадлежит покупателю, они смогут использовать для получения дохода от сдачи своих объектов. Кроме того, в условиях повышенной инфляции недвижимость остается приоритетным активом для сохранения финансовых средств.

В настоящее время с дисконтом осуществляется примерно 63% сделок, его средний размер составляет 4,4%. По сравнению со вторым полугодием 2021 года ситуация с величиной скидки и долей подобных сделок не изменилась, — подытожил Шлома.

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