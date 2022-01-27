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Жилищный интерес: льготную ипотеку хотят расширить на вторичку

Поможет ли мера в развитии городов, где нет новостроек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жилищный интерес: льготную ипотеку хотят расширить на вторичку
2022-01-26 17:49:47">
2022-01-26 17:49:47
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Льготную ипотеку могут расширить на вторичное жилье. С такой инициативой в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обратился депутат профильного комитета Госдумы. С копией письма ознакомились «Известия». Речь о тех городах и поселках, где нет новостроек. Предложение поддержали эксперты ОНФ и общественного совета при Минстрое, а также представители бизнеса. В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо направлено для проработки в Минстрой и Минфин. По данным Рейтингового агентства строительного сектора (РАСК), сегодня строительство жилья не ведется в 812 городах из 1117, то есть не охвачено около 70% из них.

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Кардинальное расширение

Действующие сегодня льготные ипотечные программы в России направлены прежде всего на поддержку спроса в новостройках и не распространяются на вторичное жилье. В числе самых популярных — льготная ипотека на новостройки под 7%. В программе «Семейная ипотека» исключение сделано лишь для Дальневосточного федерального округа, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский в письме главе правительства (документ есть у «Известий»).

В населенных пунктах, где девелоперы не строят новое жилье, граждане не могут воспользоваться господдержкой. Это ставит их в неравные условия по сравнению с жителями городов, где есть новостройки, сказано в документе. «Сельской ипотекой», которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тыс. человек, отметил Александр Якубовский.

Жилищный интерес
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Парламентарий предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведется активное жилищное строительство. Или рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку. Например, семейной ипотеки, программ для малоимущих, молодых специалистов, врачей и так далее. При этом следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными, добавил депутат.

В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минфин и Минстрой. Предложение в Минфин пока не поступало, сказали в ведомстве.

Идея распространения льготных программ и программ адресной поддержки граждан на вторичное жилье требует детальной проработки, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасности, качества, комфорта проживания, отметили в Минстрое. При поступлении инициативы на рассмотрение ведомство представит свою позицию в установленном порядке, сказали «Известиям» в министерстве.

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Редакция также обратилась с запросом в ЦБ РФ.

70% без новостроек

Как сообщили «Известиям» в РАСК, сегодня девелоперы не строят жилье в 812 городах из 1117, то есть более чем в 70% городов страны. Например, в Братске, Усть-Илимске и Усть-Куте Иркутской области за последние три года не было построено ни одного многоквартирного дома, отметил Александр Якубовский.

— О том, что правительству стоит подумать над модификацией программы льготной ипотеки и ее распространением на вторичное жилье при определенных условиях, я говорил еще в прошлом году. Нужно, чтобы во главе угла стояла поддержка российских семей, а не застройщиков, — сказал зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

Жилищный интерес
новостройка дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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К реализации идеи стоит подходить с максимальной осторожностью: определить четкие критерии, при которых льготные программы распространятся на вторичное жилье, отметил он. Иначе есть риск ускорения темпов разогрева рынка недвижимости, подчеркнул Николай Алексеенко.

Неравномерное жилищное строительство ведет к значительным миграционным и демографическим перекосам, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Также нужно учитывать, что больше половины квартир в новостройках — однушки, а если в семье рождаются дети, ей приходится покупать квартиру большей площади. ОНФ выступал с аналогичным предложением, поскольку государство должно учитывать эти факторы и поддерживать доступность жилья на первичном и вторичном рынках, подчеркнул он.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, также следует запустить бессрочную льготную ипотеку на уровне не выше 5% для массового жилья в новостройках. Это позволит стабилизировать спрос и предложение на рынке в 2022 году, гражданам в условиях умеренного экономического роста прийти к накоплению, что снизит ажиотажные настроения, а застройщикам нарастить предложение, полагает депутат.

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Вопрос спроса

В регионах, где нет новостроек, льготная ипотека на вторичку позволит не только улучшить жилищные условия граждан, но и повысить ликвидность таких объектов, полагает председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Также увеличение динамики на вторичном рынке позволит активнее списывать ветхий и аварийный фонд, считает он.

В условиях быстрого роста средней стоимости квадратного метра и ипотечных ставок расширение льгот становится всё более актуальным, уверен директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Возможный минус — отсутствие стимуляции развития нового строительства, добавил он.

Не исключено, что ситуация будет развиваться по аналогии с рынком первичного жилья, когда из-за роста спроса увеличились цены, отметил коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

Жилищный интерес
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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— Но в целом стимулирование покупательской активности за счет льготной ипотеки на вторичном рынке может запустить множество положительных процессов. Потенциально это может привести и к стимулированию нового строительства за счет роста спроса, — считает управляющий партнер, акционер ГК «Основа» Олег Колченко.

Пока модель проектного финансирования не позволяет развивать строительство в регионах с низкой покупательской способностью населения, а таких большинство, сказала руководитель подкомитета «Деловой России» по градостроительной политике в субъектах РФ, омбудсмен по национальным проектам в сфере градостроительной политики Елена Киселева. Поэтому необходимо вносить изменения в критерии допуска застройщиков к таким кредитам, считает она. А пока этого не произошло, в качестве временной меры можно ввести льготную ипотеку на вторичку, где нет новостроек, например, в течение пяти лет, полагает Елена Киселева.

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