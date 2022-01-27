Жилищный интерес: льготную ипотеку хотят расширить на вторичку

Льготную ипотеку могут расширить на вторичное жилье. С такой инициативой в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обратился депутат профильного комитета Госдумы. С копией письма ознакомились «Известия». Речь о тех городах и поселках, где нет новостроек. Предложение поддержали эксперты ОНФ и общественного совета при Минстрое, а также представители бизнеса. В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо направлено для проработки в Минстрой и Минфин. По данным Рейтингового агентства строительного сектора (РАСК), сегодня строительство жилья не ведется в 812 городах из 1117, то есть не охвачено около 70% из них.

Кардинальное расширение

Действующие сегодня льготные ипотечные программы в России направлены прежде всего на поддержку спроса в новостройках и не распространяются на вторичное жилье . В числе самых популярных — льготная ипотека на новостройки под 7%. В программе «Семейная ипотека» исключение сделано лишь для Дальневосточного федерального округа, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский в письме главе правительства (документ есть у «Известий»).

В населенных пунктах, где девелоперы не строят новое жилье, граждане не могут воспользоваться господдержкой. Это ставит их в неравные условия по сравнению с жителями городов, где есть новостройки, сказано в документе. «Сельской ипотекой», которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тыс. человек, отметил Александр Якубовский.

Жилищный интерес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Парламентарий предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведется активное жилищное строительство. Или рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку . Например, семейной ипотеки, программ для малоимущих, молодых специалистов, врачей и так далее. При этом следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными, добавил депутат.

В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минфин и Минстрой . Предложение в Минфин пока не поступало, сказали в ведомстве.

Идея распространения льготных программ и программ адресной поддержки граждан на вторичное жилье требует детальной проработки, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасности, качества, комфорта проживания, отметили в Минстрое . При поступлении инициативы на рассмотрение ведомство представит свою позицию в установленном порядке, сказали «Известиям» в министерстве.

Редакция также обратилась с запросом в ЦБ РФ.

70% без новостроек

Как сообщили «Известиям» в РАСК, сегодня девелоперы не строят жилье в 812 городах из 1117, то есть более чем в 70% городов страны. Например, в Братске, Усть-Илимске и Усть-Куте Иркутской области за последние три года не было построено ни одного многоквартирного дома, отметил Александр Якубовский.

— О том, что правительству стоит подумать над модификацией программы льготной ипотеки и ее распространением на вторичное жилье при определенных условиях, я говорил еще в прошлом году. Нужно, чтобы во главе угла стояла поддержка российских семей, а не застройщиков, — сказал зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

Жилищный интерес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

К реализации идеи стоит подходить с максимальной осторожностью: определить четкие критерии, при которых льготные программы распространятся на вторичное жилье , отметил он. Иначе есть риск ускорения темпов разогрева рынка недвижимости , подчеркнул Николай Алексеенко.

Неравномерное жилищное строительство ведет к значительным миграционным и демографическим перекосам, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Также нужно учитывать, что больше половины квартир в новостройках — однушки, а если в семье рождаются дети, ей приходится покупать квартиру большей площади. ОНФ выступал с аналогичным предложением, поскольку государство должно учитывать эти факторы и поддерживать доступность жилья на первичном и вторичном рынках, подчеркнул он.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, также следует запустить бессрочную льготную ипотеку на уровне не выше 5% для массового жилья в новостройках. Это позволит стабилизировать спрос и предложение на рынке в 2022 году, гражданам в условиях умеренного экономического роста прийти к накоплению, что снизит ажиотажные настроения, а застройщикам нарастить предложение, полагает депутат.

Вопрос спроса

В регионах, где нет новостроек, льготная ипотека на вторичку позволит не только улучшить жилищные условия граждан, но и повысить ликвидность таких объектов, полагает председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Также увеличение динамики на вторичном рынке позволит активнее списывать ветхий и аварийный фонд, считает он.

В условиях быстрого роста средней стоимости квадратного метра и ипотечных ставок расширение льгот становится всё более актуальным, уверен директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Возможный минус — отсутствие стимуляции развития нового строительства , добавил он.

Не исключено, что ситуация будет развиваться по аналогии с рынком первичного жилья, когда из-за роста спроса увеличились цены , отметил коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

Жилищный интерес Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Но в целом стимулирование покупательской активности за счет льготной ипотеки на вторичном рынке может запустить множество положительных процессов. Потенциально это может привести и к стимулированию нового строительства за счет роста спроса, — считает управляющий партнер, акционер ГК «Основа» Олег Колченко.