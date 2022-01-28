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Дацик и Дукаев сразятся в главном бою «Вечера бокса» на РЕН ТВ

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Зрителей телеканала РЕН ТВ 28 января ожидает «Вечер бокса», главным событием турнира станет бой Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева.

Дукаев прославился после выступлений на уличном турнире «Стрелка», тогда он нокаутировал своего соперника быстрой двойкой. Впоследствии дрался в Top Dog с Евгением Курдановым, но проиграл. После смог победить блогеров Никиту Ворожбитова и Святослава Коваленко.

Дацик был профессиональным бойцом MMA, в 1999 году нокаутировал будущего чемпиона UFC Андрея Орловского. После неоднократно был судим. В 2007 году его арестовали за серию ограблений салонов сотовой связи и поместили в психиатрическую клинику, откуда в 2010 году бежал в Норвегию. Там бойца приговорили к заключению за незаконное ношение оружия.

Дацик весит 124,8 кг, его соперник — 91,5 кг.

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В других поединках сразятся Максим Новоселов и Макс «Топор» Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев.

Новоселов — чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам. Родился в Челябинске, участвовал в криминальных разборках, в итоге оказался в тюрьме. На свободе он перешел в спорт, бился по правилам MMA, получил прозвище Безумный Макс.

Щербаков родился в Харькове, затем переехал в Москву. В феврале 2021 года победил техническим нокаутом Дениса Вильданова.

На взвешивании Новоселов показал 141,5 кг, а Щербаков — 102 кг.

Шульский — боец тяжелого веса из Пятигорска. С ранних лет занимался акробатикой, карате и борьбой, оказался в казачьей общине, где начал изучать бокс. Смог дважды подтвердить свое звание мастера спорта. Шесть раз становился чемпионом Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Выступал на чемпионатах МВД. Служил в разведке, а потом в спецназе.

Эльбаев родом из Кабардино-Балкарской Республики, стал известным после выступлений в «Битве за хайп». Является бывшим профессиональным бойцом в смешанных единоборствах. Мастер спорта по панкратиону, а также армейскому рукопашному бою.

Разница в весе между Шульским и Эльбаевым 38 кг: 100 и 138 кг соответственно.

Три боя РЕН ТВ покажет в прямом эфире. Начало в 23:00 (мск).

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