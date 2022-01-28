Минометное дело: Киргизия и Таджикистан вновь делят спорную территорию

27 января в Ферганской долине на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт с применением стрелкового оружия и минометов. Пограничники двух стран столкнулись в борьбе за контроль над спорными территориями в самом густонаселенном районе Средней Азии. Итог боевых действий — не менее 20 раненых, двое убитых, более полутора тысяч эвакуированных. Подробности — в материале «Известий».

Что случилось на границе Киргизии и Таджикистана

Ответить на вопрос «кто виноват?» сложно. Киргизская и таджикская стороны обвиняют друг друга, не особо уточняя, как локальный спор между жителями сел мог за час перерасти в полноценную перестрелку с участием десятков пограничников с обеих сторон. По версии Душанбе, конфликт начался при попытке таджиков начать строительные работы на спорной территории. Киргизы заблокировали проезд машины с песком, затем закидали ее камнями. После этого жители таджикского анклава завалили стратегически важную трассу Баткен–Исфана камнями.

Прибывшие на место ЧП пограничники дорогу разблокировали, но стрельба уже началась в соседнем селе. Кто начал перестрелку, остается неизвестным.

По данным Комитета национальной безопасности Киргизии, «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон <...> открыла огонь по военнослужащим Киргизии с применением минометов и гранатометов». Таджикские силовики в долгу не остались и заявили, что «действия пограничников Киргизии — акт агрессии на территории Таджикистана».

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МВД Киргизской Республики

На протяжении семи часов шла активная перестрелка, киргизские пограничники использовали автоматы, таджикские военные задействовали минометы и гранатометы. Судя по относительно небольшому числу погибших и раненых, активных действий ни одна из сторон не предпринимала. Это заметно отличается от предыдущего приграничного конфликта, произошедшего в апреле 2021 года. Тогда за несколько дней таджикские военные и местные жители смогли занять часть киргизской территории, уничтожив более 200 зданий. По итогам того конфликта погибли 36 граждан Киргизии и 16 таджикистанцев.

Впрочем, есть в событиях и сходство. Таджикские военные вновь использовали минометы. Этот факт особо раздражает киргизскую сторону. «Использование минометов, которые не входят в штатный комплект пограничных войск, демонстрирует то, что пограничные войска Таджикистана используют силы и средства вооруженных сил Таджикистана, что является грубейшим нарушением международных и двусторонних соглашений между странами», — заявили киргизские пограничники.

Как конфликт освещался в СМИ

Противостояние шло не только на поле боя, но и в СМИ. Обе стороны активно распространяли материалы с собственным взглядом на ситуацию, сразу на английском, русском и китайском языках. Сравнивая успехи медийного противостояния, можно отметить значительное преимущество киргизской стороны — сказывается наличие в стране относительно свободной прессы.

Фото: пресс-служба ГПС КР

Несколько попыток переговоров оказались провальными. Только ночью полпред президента Киргизии в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и губернатор Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода смогли встретиться и сесть за стол переговоров. Потребовалось около двух часов, чтобы чиновники договорились о прекращении огня, отводе стянутых к месту столкновений войск и организации совместного патрулирования киргизскими и таджикскими милиционерами приграничных районов — «с целью недопущения конфликтов».

Ночь в зоне конфликта прошла без происшествий.

В чем причина приграничного конфликта

Граница между Киргизией и Таджикистаном до сих пор не делимитирована. За 30 лет независимости страны договорились о принадлежности лишь 500 километров, еще 400 остаются спорными. Проблему усугубляет то, что на спорных участках находятся ценные для обеих стран объекты — села, стратегические дороги, источники воды, пастбища. Территория плотно заселена, уступка ста метров может привести к плачевным последствиям для любой из сторон, напрямую ухудшив жизнь десятков тысяч человек.

Ферганская долина изрезана границами самым причудливым образом, логистику осложняет наличие анклавов. В Ферганской долине таких восемь, наиболее крупные — Сох и Варух.

Границы проходят прямо по улицам населенных пунктов, таджикские и киргизские дома стоят в шахматном порядке. Особой проблемой остается контроль за источниками воды. Человек, контролирующий распределение воды в ирригационном канале, весьма влиятелен, от него зависит благосостояние сотен семей. Особенно остро встал водный вопрос в последние два года — в регионе наступил очередной маловодный период, в результате чего от засухи погибло не менее 15% урожая. Доступ к воде стал вопросом выживания.

Фото: РИА Новости/Эламан Карымшаков

Отдать контроль над родником, каналом, водозабором в чужие руки — то же самое, что отдать свое будущее и будущее своих детей. Схожая ситуация с пахотными землями и пастбищами — их тоже не хватает. Отсутствие четких границ порождает споры о принадлежности водозаборов, пастбищ, дорог. Уступать никто не хочет, четких доказательств нет, каждая из сторон готова предъявить свои архивные документы.

Если добавить к этому постоянно растущее число жителей, периодические водные кризисы, усиливающуюся бедность, развал системы соцзащиты в обеих странах, то получается гремучая смесь, которая в любой момент может взорвать ситуацию.

Возможно ли мирное решение конфликта

Конфликты вокруг доступа к воде между населением анклавов и сопредельных сел идут с 1970-х годов. При советской власти местные жители использовали кулаки, палки и камни. С обретением независимости в борьбе за контроль над территорией всё чаще стали участвовать пограничники.

Проблема неделимитированных границ с каждым годом становится всё более острой. Но и решить ее быстро практически невозможно. Договориться с соседями можно, лишь идя на серьезный компромисс. Проблема в том, что любой политик, который даст согласие на уступку части «исконных территорий», фактически совершит политическое самоубийство. Он потеряет поддержку электората, оппозиция использует факт уступок для обвинения в предательстве родины. Кроме того, выросшее в советские времена на идеях дружбы народов поколение политиков покидает свои посты, им на смену приходят люди значительно более прагматичные, амбициозные и не склонные идти на уступки.

Решить проблему деньгами, переселив десятки тысяч человек из спорных районов, в киргизских реалиях практически невозможно. Подобный вариант обойдется в сотни миллионов долларов, которых у Киргизии нет и в ближайшие годы не будет.

Есть в регионе и силы, выступающие против окончательного решения пограничной проблемы. Речь о группах киргизских, таджикских и узбекских контрабандистов, зарабатывающих на масштабном транзите грузов через «дырявую» границу. В схемах поставок ГСМ, фруктов, овощей, скота, китайского ширпотреба, а также наркотиков участвуют местные жители, некоторые сотрудники правоохранительных органов, чиновники и криминалитет. В прошлые годы борьба конкурирующих группировок за контроль над теневыми финансовыми потоками сыграла заметную роль в росте числа столкновений в регионе.

Фото: Пресс-служба МВД КР