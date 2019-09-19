Перешли границы: в бойне Киргизии и Таджикистана погибли пограничники

Четверо убитых, десятки раненых, минометные и гранатометные обстрелы — стычка на границе Киргизии и Таджикистана выглядит как начало полномасштабной войны. Бой завязался около погранзаставы в Баткенской области Киргизии, поблизости от таджикского эксклава Ворух. Премьер-министры двух стран провели срочные переговоры и пообещали решить приграничные вопросы. «Известия» разбирались в причинах и возможных последствиях конфликта.

Четыре пулемета и контейнер

Столкновение произошло на участке границы между Баткенской областью Киргизии и Согдийской областью Таджикистана. Бишкек и Душанбе называют разные причины конфликта. По данным таджикской стороны, соседи без согласования начали возводить контрольно-пропускной пункт. Якобы киргизы «притащили четыре пулемета и контейнер». Бишкек же обвинил представителей сопредельного государства в строительстве некоего военного объекта.

Пограничные ведомства двух республик провели переговоры, но результатов они не дали. 16 сентября обстановка резко обострилась. МИД Киргизии утверждает, что конфликт спровоцировали военнослужащие Таджикистана, которые обстреляли из минометов и гранатометов киргизское село Максат. Его жители спешно покинули свои дома. Врачи позже подтвердили, что госпитализированные получили осколочные ранения.

Киргизия и Таджикистан Фотография с места конфликта сторон Фото: sugdnews.com

Таджикистан придерживается другой версии произошедшего. «Киргизская сторона действовала вопреки соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250–300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли (поселения) Бахор, в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения», — говорится в заявлении пресс-центра пограничных войск Таджикистана.

Перестрелка длилась несколько часов. С таджикской стороны погибли подполковник и двое рядовых, 12 человек пострадали. С киргизской стороны погиб боец спецназа, еще 13 человек получили ранения, один из них находится в коме.

После столкновения на место ЧП выехали представители спецслужб и правоохранительных органов двух стран. По телефону поговорили главы МИД. 17 сентября на контрольно-пропускном пункте «Кызыл-Бел» прошла встреча премьер-министров. Они высказались за активизацию работы по делимитации и демаркации границы. При этом в Бишкеке несколько десятков жителей Баткенской области попытались устроить митинг. Они выступили против передачи спорных земель Таджикистану, а также призвали перевести в регион российскую авиабазу.

Доза коррупции

Общая граница Киргизии и Таджикистана составляет 970 км. В годы советской власти рубежам республик часто не придавали большого значения. Они чертились без учета этнического фактора, а исходя из неких хозяйственных соображений. После обретения независимости у новых государств появилось множество претензий друг к другу. До сих пор несогласованным между Киргизией и Таджикистаном остается 451 км границы, о принадлежности 70 участков ведутся споры. Чаще всего разногласия возникают из-за этнической чересполосицы или претензий на элементы инфраструктуры, например, отрезки дорог, водозаборы, каналы.

Конфликты продолжаются много лет. Решить их, казалось бы, не так сложно. Достаточно делимитировать и демаркировать границу. Более успешные государства региона — Казахстан, Узбекистан — эту задачу решили. Киргизии и Таджикистану это сделать пока не удается. Стороны апеллируют к разным картам. Республики с трудом осваивают большие массивы документов. Бишкеку и Душанбе тяжело решиться на компромиссы. Если власти отдадут соседнему государству земли в одном районе, они не смогут объяснить его жителям, что в обмен получили земли в другом месте. Этих жителей не интересует «другое место».

Киргизия и Таджикистан Военнослужащие армии Киргизии Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев в беседе с «Известиями» говорит и о еще одной причине конфликтов. «Регион является очень важным транзитным пунктом для нескольких потоков контрабанды. Через киргизскую территорию реэкспортируются китайские товары и российские горюче-смазочные материалы. Через Таджикистан в Киргизию идет один из крупных потоков афганского наркотрафика. Контрабанда является, наверное, главной отраслью экономики региона. Государственные структуры с обеих сторон коррумпированы. Им и не выгодно устанавливать порядок на границе», — отмечает политолог.

В нынешнем году конфликты на линии соприкосновения участились. Сценарий противостояния почти всегда одинаковый: жители не могут поделить спорный участок, бытовой спор становится приграничным конфликтом, в него вовлекаются военнослужащие. В итоге происходит столкновение. Политики двух стран делают вид, что пытаются урегулировать ситуацию, но дальше деклараций дело не идет. Ситуация успокаивается до следующего похожего эпизода. Например, в июле на месте нынешнего столкновения уже происходили беспорядки. Причиной была установка флагштока на спорной территории. В перепалке и последовавшей перестрелке пятеро получили ранения, один человек погиб.

«Нас ждет скорое возгорание войны»

Эксперты по-разному оценивают перспективы противостояния. Александр Князев считает, что стычки на границе будут продолжаться и дальше, но вряд ли перерастут во что-то более масштабное. «Да, государственные органы обеих сторон бездействуют. Но рядом находятся более сильные государства — Казахстан, Россия, Китай. Они вряд ли допустят серьезного ухудшения ситуации», — считает собеседник.

Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов полагает, что полномасштабное столкновение Киргизии и Таджикистана возможно. По его словам, многое зависит от первых лиц обеих стран. «А качество госуправления там крайне низкое. Таджикистан пережил в 1990-х кровавую гражданскую войну. В Киргизии каждое новое руководство хуже предыдущего. Власти занимаются только обогащением и сведением счетов. Меняется и население республик. Около половины жителей выросли уже после распада СССР. У этих людей больше агрессии, отвязности, они склонны к простым решениям », — отмечает эксперт.

Киргизия и Таджикистан Военнослужащий армии Таджикистана Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов