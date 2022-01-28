Прямой эфир
Мир
В Пентагоне заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву
Мир
Возобновились переговоры по ситуации на границе Киргизии и Таджикистана
Армия
В России создадут воздушный пункт управления беспилотниками
Мир
Совбез Турции призвал снизить напряженность между Россией и Украиной
Происшествия
В Тюменской области вспыхнул пожар на нефтяном месторождении
Культура
Картина эпохи Возрождения «Муж скорбей» продана за $45,4 млн
Мир
Зеленский и Байден проведут телефонные переговоры 27 января
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Мир
Премьер-министр Канады ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19
Мир
В бундестаге раскритиковали слова Бербок о готовности включить СП-2 в санкции

Возобновились переговоры по ситуации на границе Киргизии и Таджикистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители Киргизии и Таджикистана возобновили встречу для урегулирования ситуации на границе, сообщила Погранслужба Киргизии вечером четверга, 27 января.

Приготовились к земле: Киргизия и Таджикистан поспорили из-за границы
Душанбе пригрозил соседям, Бишкек начал военные учения

«Полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К. Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан. Встреча началась в 01:43 28 января 2022 г. (27 января в 23:43 мск) и проходит в местности Как-Сай Баткенского района», — приводит ТАСС сообщение Управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности Киргизии).

Пограничная служба ГКНБ уточнила, что, по состоянию на 23:00 мск 27 января, в местностях Кочо-Бою и Дахма перестрелка прекращена, периодически слышны выстрелы в местности Головной и Торт-Кочо.

Конфликт между представителями двух государств возник в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен — Исфана. На какое-то время его удалось уладить, но затем он вспыхнул вновь.

Произошла стрельба. Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал обе стороны к немедленному прекращению огня.

Киргизская сторона заявила, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка.

Ранее начавшиеся переговоры по поводу прекращения вооруженного конфликта между Таджикистаном и Киргизией на границе двух стран сорвались из-за продолжения стрельбы. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022