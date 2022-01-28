Возобновились переговоры по ситуации на границе Киргизии и Таджикистана

Представители Киргизии и Таджикистана возобновили встречу для урегулирования ситуации на границе, сообщила Погранслужба Киргизии вечером четверга, 27 января.

«Полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К. Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан. Встреча началась в 01:43 28 января 2022 г. (27 января в 23:43 мск) и проходит в местности Как-Сай Баткенского района», — приводит ТАСС сообщение Управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности Киргизии).

Пограничная служба ГКНБ уточнила, что, по состоянию на 23:00 мск 27 января, в местностях Кочо-Бою и Дахма перестрелка прекращена, периодически слышны выстрелы в местности Головной и Торт-Кочо.

Конфликт между представителями двух государств возник в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен — Исфана. На какое-то время его удалось уладить, но затем он вспыхнул вновь.

Произошла стрельба. Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал обе стороны к немедленному прекращению огня.

Киргизская сторона заявила, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка.

Ранее начавшиеся переговоры по поводу прекращения вооруженного конфликта между Таджикистаном и Киргизией на границе двух стран сорвались из-за продолжения стрельбы. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон.