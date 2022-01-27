Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Киргизию к прекращению огня

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в четверг, 27 января, призвал таджикскую и кыргызскую стороны к немедленному прекращению огня на границе между Таджикистаном и Киргизией.

В ходе телефонных переговоров Зася с секретарем СБ Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем Совета безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым генсек ОДКБ пояснил, что подобные события вызывают серьезную озабоченность.

«Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств — членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос», — подчеркнул Зась.

Ранее в этот день на границе Киргизии и Таджикистана в местности Торт-Кочо Баткенского района произошла стрельба.

При этом пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Связана напряженная обстановка с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо, писала «Газета.Ru».

В апреле 2021 года обстановка на границе республик также обострялась. Тогда произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Ей предшествовал конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной», принадлежность которого оспаривают обе стороны.