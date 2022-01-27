На границе Киргизии с Таджикистаном произошла стрельба

На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба, в настоящий момент обстановка напряженная. Об этом сообщило в четверг, 27 января, агентство АКИpress.

В свою очередь, пресс-служба киргизского погранведомства уточняет эту информацию, сказал представитель пресс-службы в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. В настоящий момент обстановка напряженная, связано это с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района.

Вместе с тем в апреле 2021 года обострилась обстановка на границе республик. Тогда произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Ей предшествовал конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной», принадлежность которого оспаривают обе стороны.

Обе республики стянули дополнительные военные силы к участку границы, где произошла перестрелка. К вечеру того же дня сторонам удалось договориться о прекращении огня. Стороны также сообщали о погибших.