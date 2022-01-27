Прямой эфир
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Экономика
«Молдовагаз» и «Газпром» обновят договор с учетом поправок
Мир
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Мир
Зеленский заявил о конструктивном характере встречи в нормандском формате
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Общество
Регионам выделят более 7 млрд рублей для стабильной работы поликлиник
Мир
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины
Мир
Командующий нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Мир
МИД заявил о готовности эвакуировать граждан России с Украины

На границе Киргизии с Таджикистаном произошла стрельба

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба, в настоящий момент обстановка напряженная. Об этом сообщило в четверг, 27 января, агентство АКИpress.

В свою очередь, пресс-служба киргизского погранведомства уточняет эту информацию, сказал представитель пресс-службы в беседе с «РИА Новости».

Дрон среди ясного неба: у афганской границы учатся отражать налёты беспилотников
Тренировки проводятся в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии

Ранее в этот день пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. В настоящий момент обстановка напряженная, связано это с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района.

Вместе с тем в апреле 2021 года обострилась обстановка на границе республик. Тогда произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Ей предшествовал конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной», принадлежность которого оспаривают обе стороны.

Обе республики стянули дополнительные военные силы к участку границы, где произошла перестрелка. К вечеру того же дня сторонам удалось договориться о прекращении огня. Стороны также сообщали о погибших.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022