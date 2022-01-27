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В Киргизии назвали причины обострения на границе с Таджикистаном

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Таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. Об этом 27 января рассказал первый заместитель полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Маруфхан Туллаев.

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«Когда мы начали уточнять информацию, то выяснилось, что таджикская сторона без согласования с нами, без предварительного уведомления начала строительные работы на приграничной территории. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем, чтобы не будоражить население, чтобы не допустить провокаций», — цитирует его портал Turmush.

На месте инцидента находятся полпред президента в регионе Абдикарим Алимбаев, глава района и другие чиновники.

«После переговоров движение по дороге было восстановлено. Но спустя 7–10 минут началась стрельба. На месте находятся представители силовых структур и ведутся переговоры. Мы готовимся на случай эвакуации населения, проживающего в приграничной местности», — подчеркнул Туллаев.

По итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистана участок дороги Баткен–Исфана вновь открыт для проезда.

Ранее в этот день в местности Торт-Кочо Баткенского района произошла стрельба. Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал обе стороны к немедленному прекращению огня.

В апреле 2021 года обстановка на границе республик также обострялась. Тогда произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Ей предшествовал конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной», принадлежность которого оспаривают обе стороны.

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